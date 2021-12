“Ora basta”. Esplode la polemica contro i famosi virologi della tv: “La dovete smettere” (Di giovedì 23 dicembre 2021) La loro performance, andata in onda nel corso dello show radiofonico Un giorno da pecora, degna del Festival di Sanremo, ha indubbiamente divertito molti ascoltatori. Una parte di pubblico però si è sentita presa in giro dal trio canoro formato dai virologi Matteo Bassetti, Andrea Crisanti e Fabrizio Perigliasco. Tra questi anche Ultimo. Certamente l’intento dei tre professionisti era quello d’inventare un comico tormentone, di certo non speravano di impressionare seriamente qualcuno per le loro dubbie doti canore, che potesse incollarsi il più possibile nelle orecchie degli italiani per ricordargli di fare attenzione al Covid anche durante le feste. Ultimo, tuttavia, si è indignato e ribellato. “Sì, sì, sì vax, vacciniamoci – Se tranquillo vuoi stare i nonni non baciare”, recitava la super hit natalizia targata Matteo Bassetti, Andrea Crisanti e Fabrizio ... Leggi su tuttivip (Di giovedì 23 dicembre 2021) La loro performance, andata in onda nel corso dello show radiofonico Un giorno da pecora, degna del Festival di Sanremo, ha indubbiamente divertito molti ascoltatori. Una parte di pubblico però si è sentita presa in giro dal trio canoro formato daiMatteo Bassetti, Andrea Crisanti e Fabrizio Perigliasco. Tra questi anche Ultimo. Certamente l’intento dei tre professionisti era quello d’inventare un comico tormentone, di certo non speravano di impressionare seriamente qualcuno per le loro dubbie doti canore, che potesse incollarsi il più possibile nelle orecchie degli italiani per ricordargli di fare attenzione al Covid anche durante le feste. Ultimo, tuttavia, si è indignato e ribellato. “Sì, sì, sì vax, vacciniamoci – Se tranquillo vuoi stare i nonni non baciare”, recitava la super hit natalizia targata Matteo Bassetti, Andrea Crisanti e Fabrizio ...

Advertising

MSF_ITALIA : Non potete chiudere gli occhi di fronte a queste immagini. Ai confini d'Europa, donne, uomini e bambini vengono res… - Mariate95487054 : RT @sheilalafranca: Vi ricordate quando Manuel dormiva con Aldo? Abbracciava sempre un cuscino.. Ora non lo fa più, gli basta avere un min… - fioredipervinca : ora devo metterla in loop per compensare Due anni interi in cui NON l’HO ASCOLTATA basta mi sto emosionando - Silviotoscana : Poc’anzi alla 7 un imprenditore ha detto che per crescere si deve riconoscere ai propri addetti la percentuale sui… - Linus2k : @bertagiu Senti, Maria Natale, ora basta -