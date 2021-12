Omicron un caso su quattro dei nuovi contagi Covid, la stretta del Governo: "Mascherina obbligatoria sempre, green pass ridotto" (Di giovedì 23 dicembre 2021) Le nuove misure per il contrasto al Covid dovrebbero prevedere l'obbligo di Mascherina anche all'aperto in tutta Italia (anche in zona bianca) mentre si discute sull'obbligo di adottare una Mascherina FFp2 per gli ambienti al chiuso come... Leggi su today (Di giovedì 23 dicembre 2021) Le nuove misure per il contrasto aldovrebbero prevedere l'obbligo dianche all'aperto in tutta Italia (anche in zona bianca) mentre si discute sull'obbligo di adottare unaFFp2 per gli ambienti al chiuso come...

Advertising

dellorco85 : Faccio notare ai novax che sembrano quasi esultare per l'aumento dei contagi da Omicron, che in caso di… - MigueVaquerano : #ÚLTIMAHORA | Costa Rica reporta su primer caso de la variante Omicron. - _V1111V_ : RT @ilcupo_m: Omicron, accertato in Calabria un nuovo caso. È un 37enne vaccinato con TRE DOSI oggi piativo… - ilcupo_m : Omicron, accertato in Calabria un nuovo caso. È un 37enne vaccinato con TRE DOSI oggi piativo… - RobertoTom60 : » Notizie dall'Italia e dal Mondo: Omicron esplode anche in Italia: è un caso su quattro dei nuovi contagi Covid, G… -