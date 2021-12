Omicron avanza a macchia leopardo, in regioni da 80% a quasi assente (Di giovedì 23 dicembre 2021) La variante Omicron di Sars-CoV-2 avanza rapidamente in Italia, con forti differenze regionali. A quanto apprende l’Adnkronos Salute riguardo ai dati all’attenzione della cabina di regia di oggi, si va da situazioni in cui il nuovo mutante ha già raggiunto l’80% ad aree in cui è quasi assente. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di giovedì 23 dicembre 2021) La variantedi Sars-CoV-2rapidamente in Italia, con forti differenze regionali. A quanto apprende l’Adnkronos Salute riguardo ai dati all’attenzione della cabina di regia di oggi, si va da situazioni in cui il nuovo mutante ha già raggiunto l’80% ad aree in cui è. L'articolo proviene da Italia Sera.

