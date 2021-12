Omicidio De Paola | Di Matola condannato a diciotto anni di reclusione

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSan Martino Valle Caudina (Av) –dinei confronti di Gianluca Di. E’ la decisione arrivata dalla Corte d’Assise di Avellino per l’di Orazio De, all’epoca dei fatti 58enne, avvenuto l’8 settembre 2020 in San Martino Valle Caudina. Quattro proiettili avevano ferito Deal torace, poi un altro colpo letale gli aveva perforato la testa. Al termine del processo, il Pm Giuliano Caputo aveva chiesto ventiquattrodi. I giudici ne hanno stabilito sei in meno. Ora la difesa potrà impugnare la sentenza in Appello. L'articolo proviene da Anteprima24.it.