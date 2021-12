Olimpiadi: Pechino 2022, online il sito dell'Italia Team (Di giovedì 23 dicembre 2021) Roma, 23 dic. - (Adnkronos) - E' online il sito dell'Italia Team dedicato ai Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022. All'indirizzo Pechino2022.coni.it è possibile trovare news e curiosità sulla squadra olimpica Italiana e consultare il calendario delle gare che vedranno impegnati Sofia Goggia e compagni, con tutte le informazioni relative agli impianti che ospiteranno le Olimpiadi dal 4 al 20 febbraio 2022. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 dicembre 2021) Roma, 23 dic. - (Adnkronos) - E'ildedicato ai Giochi Olimpici Invernali di. All'indirizzo.coni.it è possibile trovare news e curiosità sulla squadra olimpicana e consultare il calendarioe gare che vedranno impegnati Sofia Goggia e compagni, con tutte le informazioni relative agli impianti che ospiteranno ledal 4 al 20 febbraio

