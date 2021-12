Olimpiadi: Malagò, 'Paura per Covid? Atleti non vedono l'ora di andare a Pechino' (Di giovedì 23 dicembre 2021) Roma, 23 dic. - (Adnkronos) - "Paura del Covid? No, gli Atleti non vedono l'ora di andare, sono tutti carichi, hanno aspettato quattro anni. Se potessero prenderebbero l'aereo adesso. È il momento più importante della loro vita". Così il presidente del Coni Giovanni Malagò a margine della cerimonia di consegna del tricolore al Quirinale in vista delle Olimpiadi invernali di Pechino 2022. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 dicembre 2021) Roma, 23 dic. - (Adnkronos) - "del? No, glinonl'ora di, sono tutti carichi, hanno aspettato quattro anni. Se potessero prenderebbero l'aereo adesso. È il momento più importante della loro vita". Così il presidente del Coni Giovannia margine della cerimonia di consegna del tricolore al Quirinale in vista delleinvernali di2022.

Ultime Notizie dalla rete : Olimpiadi Malagò Il presidente Mattarella agli atleti in partenza per le Olimpiadi di Pechino: "Rendete onore al nostro Paese, dimostrate che l'Italia non è indisciplinata, bensì creativa" Olimpiadi Pechino, gli organizzatori: "Molto probabile che ci saranno dei contagi"

Intervento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla cerimonia di consegna della bandiera agli atleti italiani in partenza per ... ... 23/12/2021 Rivolgo un saluto alla Sottosegretaria Vezzali, al Presidente Malagò, al Presidente ...di questo sforzo e che testimoniano la vicinanza che vi è nei confronti degli atleti delle Olimpiadi e ...

Pechino, gli organizzatori: "Molto probabile che ci saranno dei contagi"... 23/12/2021 Rivolgo un saluto alla Sottosegretaria Vezzali, al Presidente, al Presidente ...di questo sforzo e che testimoniano la vicinanza che vi è nei confronti degli atleti dellee ...