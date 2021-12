Olimpiadi: Malagò, ‘Paura per Covid? Atleti non vedono l’ora di andare a Pechino’ (Di giovedì 23 dicembre 2021) Roma, 23 dic. – (Adnkronos) – “Paura del Covid? No, gli Atleti non vedono l’ora di andare, sono tutti carichi, hanno aspettato quattro anni. Se potessero prenderebbero l’aereo adesso. È il momento più importante della loro vita”. Così il presidente del Coni Giovanni Malagò a margine della cerimonia di consegna del tricolore al Quirinale in vista delle Olimpiadi invernali di Pechino 2022. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 23 dicembre 2021) Roma, 23 dic. – (Adnkronos) – “Paura del? No, glinondi, sono tutti carichi, hanno aspettato quattro anni. Se potessero prenderebbero l’aereo adesso. È il momento più importante della loro vita”. Così il presidente del Coni Giovannia margine della cerimonia di consegna del tricolore al Quirinale in vista delleinvernali di Pechino 2022. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

Luxgraph : Malagò a Mattarella: 'In questi 7 anni la nostra guida' - TV7Benevento : Olimpiadi: Malago’, ‘gratitudine a Mattarella per quanto fatto non ha eguali’... - sportface2016 : #Pechino #2022, le dichiarazioni del presidente del #Coni Giovanni #Malagò #Beijing2022 - TV7Benevento : Olimpiadi: Malagò, ‘contento da morire per accordo diritti tv per Pechino e Parigi’... - emisruiyes93 : @metno10 @marifcinter Non illumino nessuno, sono italiano, so come vanno queste cose ???? Pallotta è arrivato molto p… -

Ultime Notizie dalla rete : Olimpiadi Malagò Il presidente Mattarella agli atleti in partenza per le Olimpiadi di Pechino: "Rendete onore al nostro Paese, dimostrate che l'Italia non è indisciplinata, bensì creativa" Olimpiadi Pechino, gli organizzatori: "Molto probabile che ci saranno dei contagi"

Intervento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla cerimonia di consegna della bandiera agli atleti italiani in partenza per ... ... 23/12/2021 Rivolgo un saluto alla Sottosegretaria Vezzali, al Presidente Malagò, al Presidente ...di questo sforzo e che testimoniano la vicinanza che vi è nei confronti degli atleti delle Olimpiadi e ...

Pechino, gli organizzatori: "Molto probabile che ci saranno dei contagi"... 23/12/2021 Rivolgo un saluto alla Sottosegretaria Vezzali, al Presidente, al Presidente ...di questo sforzo e che testimoniano la vicinanza che vi è nei confronti degli atleti dellee ...