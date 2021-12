Olimpiadi: Malagò, 'a Mattarella riconoscenza infinita da parte del mondo dello sport' (Di giovedì 23 dicembre 2021) Roma, 23 dic. - (Adnkronos) - "C'è molta commozione, per il Presidente Mattarella è l'ultimo appuntamento ufficiale non solo per il nostro mondo. Traspariva nelle parole e nei discorsi, al di là degli aspetti protocollari, che c'è una riconoscenza infinita. C'è già nostalgia, questa è la storia e la vita. Lo sport va avanti". Sono le parole del presidente del Coni Giovanni Malagò al termine della cerimonia di consegna del tricolore al Quirinale in vista dei Giochi invernali di Pechino 2022. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 dicembre 2021) Roma, 23 dic. - (Adnkronos) - "C'è molta commozione, per il Presidenteè l'ultimo appuntamento ufficiale non solo per il nostro. Traspariva nelle parole e nei discorsi, al di là degli aspetti protocollari, che c'è una. C'è già nostalgia, questa è la storia e la vita. Lova avanti". Sono le parole del presidente del Coni Giovannial termine della cerimonia di consegna del tricolore al Quirinale in vista dei Giochi invernali di Pechino 2022.

Ultime Notizie dalla rete : Olimpiadi Malagò Pechino 2022, Mattarella consegna il Tricolore agli atleti: Goggia e Bertagnolli portabandiera Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò , rivolto al Presidente della Repubblica, ... E' la prima volta che non viviamo una cadenza biennale tra olimpiadi estive ed invernali . Viviamo ...

Cabina di regia Covid, obbligo mascherine e niente feste di Capodanno all'aperto ...ricevuto gli atleti italiani dei comitati olimpico e paralimpico che parteciperanno alle Olimpiadi ... era guidata dal presidente del Comitato olimpico nazionale italiano, Giovanni Malagò e dal ...

