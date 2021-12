Olimpiadi Invernali Pechino 2022, Sofia Goggia: “Essere portabandiera significa molto, le parole di Mattarella nel cuore” (Di giovedì 23 dicembre 2021) Si è tenuta presso il palazzo del Quirinale la cerimonia di consegna del Tricolore ai portabandiera azzurri designati per le Cerimonie d’Apertura delle Olimpiadi Invernali (4-20 febbraio 2022) e delle Paralimpiadi Invernali (4-13 marzo 2022), ovvero Sofia Goggia e Giacomo Bertagnolli. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha riservato nel corso di questa cerimonia parole di grande stima e rispetto nei confronti degli atleti, con l’augurio che rappresenteranno più che degnamente il nostro Paese in Cina. Presenti anche il Presidente del Coni, Giovanni Malagò, e la sottosegretaria con delega allo Sport, Valentina Vezzali. Intervenuta anche la citata Sofia Goggia, visibilmente ... Leggi su oasport (Di giovedì 23 dicembre 2021) Si è tenuta presso il palazzo del Quirinale la cerimonia di consegna del Tricolore aiazzurri designati per le Cerimonie d’Apertura delle(4-20 febbraio) e delle Paralimpiadi(4-13 marzo), ovveroe Giacomo Bertagnolli. Il Presidente della Repubblica, Sergio, ha riservato nel corso di questa cerimoniadi grande stima e rispetto nei confronti degli atleti, con l’augurio che rappresenteranno più che degnamente il nostro Paese in Cina. Presenti anche il Presidente del Coni, Giovanni Malagò, e la sottosegretaria con delega allo Sport, Valentina Vezzali. Intervenuta anche la citata, visibilmente ...

