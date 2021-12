Olimpiadi Invernali Pechino 2022: oggi la consegna del Tricolore ai portabandiera. Le delegazioni azzurre al Quirinale (Di giovedì 23 dicembre 2021) Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella consegnerà oggi, giovedì 23 dicembre, alle ore 12.00, il Tricolore al Quirinale ai portabandiera azzurri designati per le Cerimonie d’Apertura delle Olimpiadi Invernali (4-20 febbraio 2022) e delle Paralimpiadi Invernali (4-13 marzo 2022), ovvero Sofia Goggia e Giacomo Bertagnolli. Sofia Goggia invece è campionessa olimpica in carica nella discesa libera, mentre Giacomo Bertagnolli a PyeongChang 2018 ha ottenuto nella categoria visually impaired l’oro nello slalom gigante e nello slalom speciale, l’argento nel SuperG ed il bronzo nella discesa libera in coppia con la guida Fabrizio Casal. Ai Giochi di Pechino 2022, ... Leggi su oasport (Di giovedì 23 dicembre 2021) Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella consegnerà, giovedì 23 dicembre, alle ore 12.00, ilalaiazzurri designati per le Cerimonie d’Apertura delle(4-20 febbraio) e delle Paralimpiadi(4-13 marzo), ovvero Sofia Ga e Giacomo Bertagnolli. Sofia Ga invece è campionessa olimpica in carica nella discesa libera, mentre Giacomo Bertagnolli a PyeongChang 2018 ha ottenuto nella categoria visually impaired l’oro nello slalom gigante e nello slalom speciale, l’argento nel SuperG ed il bronzo nella discesa libera in coppia con la guida Fabrizio Casal. Ai Giochi di, ...

