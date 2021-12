Olimpiadi Invernali Pechino 2022 | la cerimonia dei portabandiera al Quirinale Mattarella | “Rendete onore al Paese e sarete seguiti”

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Un giorno speciale. Alsi è svolta ladi consegna del tricolore aiazzurri Sofia Goggia e Giacomo Bertagnolli, che rappresenteranno l’Italia alle prossimee Paralimpiadidi. Unache, ufficialmente, ha dato il via all’avventura a Cinque Cerchi (dal 4 al 20 febbraio per lee dal 4 al 13 marzo per le Paralimpiadi) alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio, del presidente del Coni, Giovanni Malagò, e della sottosegretaria allo Sport, Valentina Vezzali. “I cittadini italiani si aspettano da voi molte medaglie, ma soprattutto una partecipazione che rendaal nostro. Sarà ...

Advertising

milanocortina26 : Oggi al @Quirinale ! ?????? Sofia Goggia e Michela Moioli riceveranno dal Presidente della Repubblica il #Tricolore c… - FicrLombardia : RT @milanocortina26: Oggi al @Quirinale ! ?????? Sofia Goggia e Michela Moioli riceveranno dal Presidente della Repubblica il #Tricolore che… - Luxgraph : Pechino 2022, Bassino al Quirinale: 'Porterò in alto l'onore italiano' - Radio1Rai : ??'Lo sport è stato una risposta di speranza e di ottimismo offerta al paese dal mondo sportivo olimpico e paraolimp… - massimi02112109 : Cerimonia della consegna della bandiera italiana ???? agli atleti paralimpici e olimpici per le prossime Olimpiadi In… -

Ultime Notizie dalla rete : Olimpiadi Invernali

Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla Cerimonia di consegna del Tricolore agli atleti in partenza per le. .Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla Cerimonia di consegna del Tricolore agli atleti in partenza per le. .Un giorno speciale. Al Quirinale si è svolta la cerimonia di consegna del tricolore ai portabandiera azzurri Sofia Goggia e Giacomo Bertagnolli, che rappresenteranno l'Italia alle prossime Olimpiadi e ...PECHINO 2022 - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto al Quirinale i portabandiera azzurri designati per le Cerimonie d’Apertura delle O ...