“Oggi vive in un camper”. La famosa cantante italiana e la sua nuova vita, da quel trionfo in tv a… questo (Di giovedì 23 dicembre 2021) In tanti se lo sono chiesti nel corso degli anni: che fine ha fatto l’ex vincitrice di X Factor, Nathalie? Di lei si sono perse le tracce da qualche tempo, ora però si scopre qualcosina in più. Natalia Beatrice Giannitrapani, questo il suo vero nome, ha deciso di darci un taglio con la vita di prima e ja rivoluzionato il suo universo con un semplice camper. Chi ha seguito la trasmissione e l’artista lo sa, il suo ultimo album in studio, Into the flow, risale al 2018. Da allora l’artista ha deciso di prendersi una lunga pausa dallo showbiz. Ora, dopo qualche anno, la 42enne si è raccontata a Di Più. Dopo X Factor, Nathalie, ha deciso di riporre il primo premio in un cassetto e di comprarsi un camper. La donna ha quindi iniziato una vita da nomade, più ispirata, più creativa. È qui che la sua vena ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 23 dicembre 2021) In tanti se lo sono chiesti nel corso degli anni: che fine ha fatto l’ex vincitrice di X Factor, Nathalie? Di lei si sono perse le tracce da qualche tempo, ora però si scopre qualcosina in più. Natalia Beatrice Giannitrapani,il suo vero nome, ha deciso di darci un taglio con ladi prima e ja rivoluzionato il suo universo con un semplice. Chi ha seguito la trasmissione e l’artista lo sa, il suo ultimo album in studio, Into the flow, risale al 2018. Da allora l’artista ha deciso di prendersi una lunga pausa dallo showbiz. Ora, dopo qualche anno, la 42enne si è raccontata a Di Più. Dopo X Factor, Nathalie, ha deciso di riporre il primo premio in un cassetto e di comprarsi un. La donna ha quindi iniziato unada nomade, più ispirata, più creativa. È qui che la sua vena ...

