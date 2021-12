Oggi si decidono le nuove misure restrittive. Cabina di regia e Cdm contro la variante Omicron (Di giovedì 23 dicembre 2021) AGI - Il vaccino resta l'unica strada per contrastare la pandemia. Poi, certo, il governo valuterà ogni altra misura che possa tamponare la quarta ondata e, soprattutto, garantire il prosieguo della ritrovata seppur limitata normalità, proprio grazie all'atteggiamento responsabile degli italiani che si sono vaccinati e si stanno vaccinando. L'economia in ripresa non si può fermare, è il ragionamento, così come l'esecutivo farà di tutto per scongiurare il ritorno della didattica a distanza. Dunque, il premier Mario Draghi non esclude la possibilità di estendere a tutta la popolazione l'obbligo vaccinale, ipotesi che "resta sullo sfondo", spiega, ma garantisce che saranno i dati scientifici a orientare le misure da mettere in campo. Rispondendo alle domande dei giornalisti nella conferenza stampa di fine anno, il presidente del Consiglio parla di "nuova fase" ... Leggi su agi (Di giovedì 23 dicembre 2021) AGI - Il vaccino resta l'unica strada per contrastare la pandemia. Poi, certo, il governo valuterà ogni altra misura che possa tamponare la quarta ondata e, soprattutto, garantire il prosieguo della ritrovata seppur limitata normalità, proprio grazie all'atteggiamento responsabile degli italiani che si sono vaccinati e si stanno vaccinando. L'economia in ripresa non si può fermare, è il ragionamento, così come l'esecutivo farà di tutto per scongiurare il ritorno della didattica a distanza. Dunque, il premier Mario Draghi non esclude la possibilità di estendere a tutta la popolazione l'obbligo vaccinale, ipotesi che "resta sullo sfondo", spiega, ma garantisce che saranno i dati scientifici a orientare leda mettere in campo. Rispondendo alle domande dei giornalisti nella conferenza stampa di fine anno, il presidente del Consiglio parla di "nuova fase" ...

Advertising

hakunamatatagin : mi è venuta l'ansia tutta in un giorno per sto catzo di virus ieri ero serenissima oggi decidono tutti di dirmi eh… - PettinaRosita : #GrandeFratelloVip Finalmente oggi si è capito che nella casa decidono tutto Soleil e Manila. La coppia Gianmaria e… - ophveli : oggi al bar viene la polizia e su tanti cristiani decidono di verificare documenti e green pass proprio a noi e io… - BungaBu72537413 : @lageloni La maggioranza la decidono gli italiani, Mattarella ne ha già impastate di ridicole, oggi ci dice di lasc… - Ilaria1605 : RT @S_a_r_a_0_2: Serviva davvero dirlo oggi? Imparate cos’è il rispetto che la famiglia non solo deve superare la perdita di joy deve legge… -