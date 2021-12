Oggi si decide per le mascherine obbligatorie all’aperto in tutta Italia Cabina di regia convocata dal presidente del Consiglio per il varo di misure anti corona virus (Di giovedì 23 dicembre 2021) Di Martino Abbracciavento: convocata dal presidente del Consiglio Mario Draghi la Cabina di regia per Oggi, diverse ipotesi sul tavolo per inasprire ulteriormente la battaglia contro il virus. Al vaglio nuove misure per contrastare la variante Omicron, con l’Italia che rischia di passare presto in zona arancione. Tra le ipotesi la possibilità di ridurre la validità del Super Green Pass. Da segnalare che la durata della certificazione verde era già stata riportata da un anno a nove mesi. Tra gli esperti c’è chi sostiene che la validità dovrebbe essere in linea con l’effettiva protezione che dà il vaccino anti-Covid, visto che già dopo cinque o sei mesi si rileva una diminuzione nella protezione offerta dal vaccino. Sul ... Leggi su noinotizie (Di giovedì 23 dicembre 2021) Di Martino Abbracciavento:daldelMario Draghi ladiper, diverse ipotesi sul tavolo per inasprire ulteriormente la battaglia contro il. Al vaglio nuoveper contrastare la variante Omicron, con l’che rischia di passare presto in zona arancione. Tra le ipotesi la possibilità di ridurre la validità del Super Green Pass. Da segnalare che la durata della certificazione verde era già stata riportata da un anno a nove mesi. Tra gli esperti c’è chi sostiene che la validità dovrebbe essere in linea con l’effettiva protezione che dà il vaccino-Covid, visto che già dopo cinque o sei mesi si rileva una diminuzione nella protezione offerta dal vaccino. Sul ...

Advertising

carmen_distaso : RT @Moonlightshad1: Come fa #Draghi ad escludere oggi una chiusura prolungata delle scuole a gennaio? Queste decisioni si prendono in base… - Simo07827689 : RT @Moonlightshad1: Come fa #Draghi ad escludere oggi una chiusura prolungata delle scuole a gennaio? Queste decisioni si prendono in base… - orsi_massimo : @Moonlightshad1 a me il decisionismo di Draghi non dispiace perché in Italia non si decide mai nulla. In base ai da… - GermanoZanelli : RT @Moonlightshad1: Come fa #Draghi ad escludere oggi una chiusura prolungata delle scuole a gennaio? Queste decisioni si prendono in base… - GigiAdinolfi : RT @Moonlightshad1: Come fa #Draghi ad escludere oggi una chiusura prolungata delle scuole a gennaio? Queste decisioni si prendono in base… -