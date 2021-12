Oggi le nuove misure anti Covid. In Italia Omicron è già diffusa al 28% (Di giovedì 23 dicembre 2021) La cabina di regia dovrà definire le nuove misure per contrastare la nuova ondata del virus. Quasi certo il ritorno delle mascherine all'aperto. Sul tavolo l'ipotesi di estendere l'obbligo del super ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 23 dicembre 2021) La cabina di regia dovrà definire leper contrastare la nuova ondata del virus. Quasi certo il ritorno delle mascherine all'aperto. Sul tavolo l'ipotesi di estendere l'obbligo del super ...

