Oggi la Cabina di regia vara la stretta di Natale. Agli eventi solo col tampone e mascherine all'aperto. Tra le novità anche la riduzione della validità del Green Pass da 9 a 6 mesi (Di giovedì 23 dicembre 2021) A poche ore dalla Cabina di regia, prevista per questa mattina, che darà l'ufficialità alle nuove misure restrittive per il Natale, il premier Mario Draghi (qui il video) ha fatto l'ennesimo appello Agli italiani perché continuino a immunizzarsi ed ha anticipato la filosofia delle nuove misure. Dato l'incremento dei nuovi casi fra i bambini in età scolastica sarà avviato uno screening nelle scuole, ma la didattica a distanza (Dad) per tutto il Paese non tornerà: "Faremo di tutto perché questa esperienza non si ripeta". Il premier, consapevole della sofferenza che le restrizioni hanno provocato tra bambini e ragazzi, è "determinato a difendere la normalità raggiunta, ma per farlo bisogna prendere tutte le precauzioni possibili".

