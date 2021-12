Ocean Viking 'dimenticata' in mare nell'antivigilia di Natale, 114 i migranti a bordo (Di giovedì 23 dicembre 2021) "Con questo freddo e in spazi ristretti, la situazione può solo peggiorare di ora in ora per i sopravvissuti", dice Luisa Albera, coordinatrice della ricerca e del soccorso Leggi su rainews (Di giovedì 23 dicembre 2021) "Con questo freddo e in spazi ristretti, la situazione può solo peggiorare di ora in ora per i sopravvissuti", dice Luisa Albera, coordinatrice della ricerca e del soccorso

Advertising

Sinistrait_ : RT @channeldraw: #BastaMortiInMare Dona per il nuovo RHIB Dal 2016 @SOSMedItalia salva vite in mare. Con la nostra nave, la Ocean Viking, a… - giovcusumano : RT @resqpeople: Un #portosicuro per la Ocean Viking, per favore. Subito. - luvarras : RT @resqpeople: Un #portosicuro per la Ocean Viking, per favore. Subito. - palabritadepape : RT @SOSMedItalia: ?? #OceanViking 'dimenticata' in mare nell'antivigilia di Natale Chiediamo agli stati europei di non essere sordi al rich… - aranciaverde : RT @SOSMedItalia: ?? #OceanViking 'dimenticata' in mare nell'antivigilia di Natale Chiediamo agli stati europei di non essere sordi al rich… -

Ultime Notizie dalla rete : Ocean Viking Migranti, in 800 chiedono di sbarcare. Solo Sea Eye autorizzata a raggiungere Pozzallo ... stabilendo che uno sbarco non possa essere considerato una minaccia, rimangono inascoltate le richieste di porto sicuro che arrivano da Ocean Viking e Geo Barents. E i salvataggi continuano. Nella ...

"In Libia puoi essere ucciso per un telefono" Il racconto di uno dei 114 naufraghi a bordo della Ocean Viking, in attesa di un porto sicuro a una settimana dal loro salvataggio "In Libia, puoi essere ucciso solo per un telefono". Inizia così il racconto terribile di uno dei 114 naufraghi a bordo ...

Ocean Viking 'dimenticata' in mare nell'antivigilia di Natale, 114 i migranti a bordo Rai News Migranti, Sos mediterrane: in 114 sulla Ocean viking, serve un porto ROMA - "Centoquattordici sopravvissuti sono bloccati a bordo della Ocean Viking senza alcuna soluzione certa per il loro sbarco, una settimana dopo essere stati salvati nel Medite ...

La Sea Eye 4 con 214 migranti approderà a Pozzallo La nave Sea Eye 4 della omonima Ong tedesca approderà domani, venerdì 24 dicembre, a Pozzallo con 214 migranti a bordo.

... stabilendo che uno sbarco non possa essere considerato una minaccia, rimangono inascoltate le richieste di porto sicuro che arrivano dae Geo Barents. E i salvataggi continuano. Nella ...Il racconto di uno dei 114 naufraghi a bordo della, in attesa di un porto sicuro a una settimana dal loro salvataggio "In Libia, puoi essere ucciso solo per un telefono". Inizia così il racconto terribile di uno dei 114 naufraghi a bordo ...ROMA - "Centoquattordici sopravvissuti sono bloccati a bordo della Ocean Viking senza alcuna soluzione certa per il loro sbarco, una settimana dopo essere stati salvati nel Medite ...La nave Sea Eye 4 della omonima Ong tedesca approderà domani, venerdì 24 dicembre, a Pozzallo con 214 migranti a bordo.