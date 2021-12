Obbligo vaccinale per dipendenti pubblici, “governo valuta estensione” (Di giovedì 23 dicembre 2021) Il governo valuta di estendere l’Obbligo vaccinale a tutti i dipendenti della Pubblica amministrazione. Durante la cabina di regia tra il premier Mario Draghi e le forze di maggioranza – rivelano alcune fonti di governo – si è affrontata la questione, con numeri alla mano. Al momento dei 3,2 milioni di dipendenti pubblici sono rimasti senza Obbligo in 950mila. Per tutti gli altri – dipendenti della scuola, sanità, forze dell’ordine- l’Obbligo vaccinale è già realtà. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 23 dicembre 2021) Ildi estendere l’a tutti idella Pubblica amministrazione. Durante la cabina di regia tra il premier Mario Draghi e le forze di maggioranza – rivelano alcune fonti di– si è affrontata la questione, con numeri alla mano. Al momento dei 3,2 milioni disono rimasti senzain 950mila. Per tutti gli altri –della scuola, sanità, forze dell’ordine- l’è già realtà. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

