Obbligo vaccinale | green pass | misure | cosa ha detto Costa

Sul contrasto al coronavirus e ai contagi da variante Omicron in Italia, "io credo che ancora una volta la maggioranza" di governo "saprà trovare una sintesi sulle misure. Oggettivamente una gran parte delle misure sono già state adottate nel Paese per prevenire scenari peggiori, ricordiamo il super green pass. Rimane poco su cui discutere". Lo ha detto Andrea Costa, sottosegretario alla Salute, ospite di 'Agorà' su Rai Tre rispondendo alla domanda se ci sarà accordo nel governo sulle nuove misure anti-Covid da adottare oggi in cabina di regia. Per quanto riguarda i vaccini, "il governo ha già avviato un percorso sull'obbligo vaccinale con gradualità, non escludo si possa ampliare ad altre categorie ma sempre in modo graduale.

