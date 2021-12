Obbligo di mascherina FFP2 e capienza ancora al 75%: la decisione del Governo sugli stadi (Di giovedì 23 dicembre 2021) Arrivano le prime indiscrezioni sulla decisione del Governo per quanto riguarda gli stadi e che entreranno in vigore dalle prossime partite. Previsto l’Obbligo delle mascherine FFP2 anche all’aperto e in zona bianca per assistere a tutti gli eventi sportivi, scongiurata dunque una nuova chiusura o una riduzione che resta al 75%. Il Sottosegretario allo Sport Valentina Vezzali conferma le indiscrezioni: “sono soddisfatta della proposta, da me caldeggiata, discussa dalla cabina di regia di stamattina di adottare l’Obbligo di indossare la mascherina FFP2 per assistere agli eventi sportivi. In attesa delle decisioni del Consiglio dei Ministri, mi rivolgo alle società sportive e agli organizzatori degli eventi affinché vengano intensificati i controlli per ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 23 dicembre 2021) Arrivano le prime indiscrezioni sulladelper quanto riguarda glie che entreranno in vigore dalle prossime partite. Previsto l’delle mascherineanche all’aperto e in zona bianca per assistere a tutti gli eventi sportivi, scongiurata dunque una nuova chiusura o una riduzione che resta al 75%. Il Sottosegretario allo Sport Valentina Vezzali conferma le indiscrezioni: “sono soddisfatta della proposta, da me caldeggiata, discussa dalla cabina di regia di stamattina di adottare l’di indossare laper assistere agli eventi sportivi. In attesa delle decisioni del Consiglio dei Ministri, mi rivolgo alle società sportive e agli organizzatori degli eventi affinché vengano intensificati i controlli per ...

Advertising

giorgio_gori : Poco fa ho deciso la cancellazione del concerto di Capodanno a #Bergamo. Abbiamo anche deciso di estendere a tutta… - capuanogio : #Covid, la capienza resta al 75% ma l'indicazione sarà quella dell'obbligo di indossare una mascherina FFP2. Se con… - EasyInve : Ok la prudenza, ma a Bergamo siamo passati in un colpo solo dal Capodanno in piazza all’obbligo di mascherina all’a… - pezslaugh : RT @GiovaQuez: Riepilogo misure per #Omicron - Obbligo di mascherina all'aperto in tutto il Paese e obbligo di FFP2 al chiuso. Si valutano… - Cleo_55 : RT @Gigadesires: Per il pranzo di Natale, obbligo a mascherina con buco a forma di tortellino e catetere per il brodo. Naaaa, troppo reali… -