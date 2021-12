Nuovo stadio per Milan e Inter, scelto il progetto “La Cattedrale” (Di giovedì 23 dicembre 2021) Il concept dello studio Populous è stato scelto da Milan e Inter per la realizzazione del Nuovo stadio di Milano. Il progetto è noto come “La Cattedrale” e prevede la creazione nella zona di San Siro di un distretto per lo sport e il tempo libero, con un Nuovo parco pubblico di 50 mila metri quadrati di verde. L’area dove sorgeranno il Nuovo stadio e il Nuovo distretto sarà Interamente pedonale, con 110 mila metri quadrati di aree verdi. abr/gtr/mrv/ su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 23 dicembre 2021) Il concept dello studio Populous è statodaper la realizzazione deldio. Ilè noto come “La” e prevede la creazione nella zona di San Siro di un distretto per lo sport e il tempo libero, con unparco pubblico di 50 mila metri quadrati di verde. L’area dove sorgeranno ile ildistretto saràamente pedonale, con 110 mila metri quadrati di aree verdi. abr/gtr/mrv/ su Il Corriere della Città.

Advertising

acmilan : Official Statement: A new stadium for Milano ?? - Inter : ??? | STADIO Il concept presentato dallo studio Populous, noto come 'la Cattedrale', è risultato essere il progetto… - FBiasin : “Sarà la Cattedrale, il progetto disegnato dagli architetti dello studio americano #Populous e ispirato al Duomo e… - ilmanifesto : San Siro, il quartiere contro il nuovo stadio | il manifesto - CorriereCitta : Nuovo stadio per Milan e Inter, scelto il progetto “La Cattedrale” -