Nuovo DPCM | tutto quello che non si potrà fare durante le feste natalizie

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Stop agli assembramenti, uso della mascherina e controlli a tappeto. Così l’Italia si prepara alle prossime festività, le seconde dell’era Covid-19. Grande apprensione per la variante Omicron, che ha fatto schizzare i contagi alle stelle in Paesi come Germania e Gran Bretagna. Situazione che – unita ai dati in crescita – ha spinto il Governo a emanare nuovi provvedimenti restrittivi per contenere il diffondersi dell’infezione, con l’obiettivo di flettere il più possibile l’ascesa della curva dei contagi. Ilmentre viaggia spedita la campagna vaccinale, con le terze dosi che continuano a essere inoculate a ritmo sostenuto. Dose booster che si rende inevitabile per contrastare la stessa variante Omicron, ma l’esecutivo corre ai ripari per mantenere pressoché stabili i numeri in termini di decessi (tornati comunque oltre la quota ...