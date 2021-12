Nuovo decreto | palestre e musei solo per vaccinati Green pass valido 6 mesi Tutte le misure

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Arriva ilanti-omicron. Il governo mette in campo nuoveper fermare l'impennata di contagi (oggi record da inizio pandemia con 44.595 nuovi casi) specialmente in vista delle...

una delle principali novità introdotta dalCovid è il super green pass obbligatorio (quindi solo vaccinati o guariti dal Covid) anche per consumare al bancone di bar e ristoranti ( e ...approvato all'unanimità. Ridurrà da 9 a 6 mesi l'uso il green pass. In arrivo anche domani ... Speranza ha poi ricordato che ilgreen pass dalla durata ridotta da 9 a 6 mesi partirà dal ...Il ministro Speranza ha annunciato in conferenza stampa le nuove regole contenute nel nuovo decreto Covid del governo. È stata decisa anche la chiusura delle discoteche fino al 31 gennaio. discoteche ...Annunciate sin dalla mattinata, sono alcune delle misure adottate con il nuovo decreto legge e illustrate questa sera, giovedì 23 dicembre, dal ministro della Salute Roberto Speranza, dal coordinatore ...