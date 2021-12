Nuovo decreto Covid, tutte le novità proposte dalla cabina di regia (Di giovedì 23 dicembre 2021) In attesa della riunione del Consiglio dei Ministri prevista per oggi pomeriggio in cui si darà il via libera al Nuovo decreto per fermare la risalita dei contagi da Covid-19 nel nostro Paese, è terminata, dopo due ore, la cabina di regia politica presieduta dal Premier Mario Draghi, i capi delegazione dei partiti, il coordinatore del Cts Franco Locatelli e il presidente dell’Istituto superiore di sanità Silvio Brusaferro. Punto cruciale per la cabina: arginare la curva epidemiologica, sempre più in salita, dei contagi a seguito della diffusione della variante omicron, attestata nel nostro Paese attorno al 28%, ma che tanto è bastata per far registrare un’impennata di positivi e deceduti. Negli ultimi sette giorni, infatti, il monitoraggio della Fondazione Gimbe è stato impietoso. ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 23 dicembre 2021) In attesa della riunione del Consiglio dei Ministri prevista per oggi pomeriggio in cui si darà il via libera alper fermare la risalita dei contagi da-19 nel nostro Paese, è terminata, dopo due ore, ladipolitica presieduta dal Premier Mario Draghi, i capi delegazione dei partiti, il coordinatore del Cts Franco Locatelli e il presidente dell’Istituto superiore di sanità Silvio Brusaferro. Punto cruciale per la: arginare la curva epidemiologica, sempre più in salita, dei contagi a seguito della diffusione della variante omicron, attestata nel nostro Paese attorno al 28%, ma che tanto è bastata per far registrare un’impennata di positivi e deceduti. Negli ultimi sette giorni, infatti, il monitoraggio della Fondazione Gimbe è stato impietoso. ...

