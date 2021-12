Nuovo cinema Fulminacci

Leggi su gqitalia

(Di giovedì 23 dicembre 2021)è quel tipo di artista che riesce a rendere il lontanissimo documentario Comizi d’amore di Pasolini una canzone su cui molleggiare (Un fatto tuo personale), che nelle interviste dice che se dovesse trovare un personaggio che gli assomiglia sarebbe sicuramente quello interpretato da Nanni Moretti in Ecce Bombo. Mi vengono in mente almeno due suoi video musicali che potrebbero essere stati diretti uno dal regista francese Eric Rohmer (Tommaso) e l’altro da Comencini (Tattica). Ha iniziato a cantare due anni fa appena ma il suo canale Youtube conta già qualcosa come una ventina di video, che potrebbero benissimo passare per cortometraggi d’autore. Come quello che accompagna l’ultimo singolo Brutte compagnie, uscito qualche giorno fa, un piano sequenza di quattro minuti in bianco e nero che ricorda un po’ le atmosfere dei migliori film di Jim Jarmusch. In tutti ...