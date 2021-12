Nuove regole Covid | cambia durata del Grees pass | le decisioni

(Di giovedì 23 dicembre 2021), si è conclusa la cabina di regia presieduta da Mario Draghi: le novità sull’obbligo delle mascherine Si è conclusa la cabina di regia guidata dal Presidente del Consiglio Mario Draghi con la partecipazione dei capi delegazione di maggioranza, il capo del Comitato Tecnico Scientifico Franco Locatelli e il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità Franco Brusaferro. Oggi alle 17 si terrà il Consiglio dei Ministri.generica (Getty Images)L’incontro ha avuto al centro la crescita dei contagie la maggiore diffusione della variante Omicron. Dall’obbligo di indossare le mascherine all’aperto in tutto il territorio nazionale all’anticipo della terza dose, vediamo nel dettaglio quali sono state leprese. La principale riguarda i ...

L'Italia farà sentire la propria voce sulla riforma del Patto di Stabilità, ha detto Mario Draghi nella conferenza stampa di fine anno, con l'obiettivo di arrivare al consenso sulle regole prima della fine del 2022, quando scadrà la sospensione del Patto. Draghi ha ribadito la propria critica nei confronti di queste norme ritenute dannose, innanzitutto perché è mutato il ... Serve, scrivono Draghi e Macron, 'più spazio di manovra per fare gli investimenti necessari a sostenere la crescita e garantire il welfare delle nuove generazioni e le regole del Patto di stabilità...