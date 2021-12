Nuove regole contro il Covid; ecco stretta di Natale (Di giovedì 23 dicembre 2021) È il giorno della stretta di Natale contro la crescita dei contagi da Covid arrivati ormai a sfiorare la quota di 40mila contagi giornalieri. Questa mattina si è tenuta la tanto attesa Cabina di regia da cui sono emerse le indicazioni presentato dai medici e approvate dai ministri presenti presentate poi alle Regioni e che nel pomeriggio finiranno sul tavolo del Consiglio dei ministri per l’approvazione finale con un decreto. Feste Fino al 31 gennaio divieto di eventi e feste che implichino assembramenti, al chiuso ma anche all’aperto. Di fatto viene abolita qualsiasi attività pubblica ed evento pensato per Capodanno: a meno che non ci siano posti seduti, numerati e tracciabili. Green Pass Come previsto la validità del Green Pass cambia a partire dal 1 febbraio. Sarà infatti ridotta dagli attuali 9 mesi a 6 mesi. Ma ... Leggi su panorama (Di giovedì 23 dicembre 2021) È il giorno delladila crescita dei contagi daarrivati ormai a sfiorare la quota di 40mila contagi giornalieri. Questa mattina si è tenuta la tanto attesa Cabina di regia da cui sono emerse le indicazioni presentato dai medici e approvate dai ministri presenti presentate poi alle Regioni e che nel pomeriggio finiranno sul tavolo del Consiglio dei ministri per l’approvazione finale con un decreto. Feste Fino al 31 gennaio divieto di eventi e feste che implichino assembramenti, al chiuso ma anche all’aperto. Di fatto viene abolita qualsiasi attività pubblica ed evento pensato per Capodanno: a meno che non ci siano posti seduti, numerati e tracciabili. Green Pass Come previsto la validità del Green Pass cambia a partire dal 1 febbraio. Sarà infatti ridotta dagli attuali 9 mesi a 6 mesi. Ma ...

