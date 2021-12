Nuove disposizioni Governo | Jacobelli | «Il calcio si deve adeguare»

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Xavier, direttore di Tuttosport, è intervenuto a Sky Sport per parlare delledelXavier, direttore di Tuttosport, è intervenuto a Sky Sport per parlare delledel, relative allo sport. Ecco le sue parole: DICHIARAZIONI – «Stiamo rivedendo un film che abbiamo già visto con la prima e la seconda ondata del Covid. Dobbiamo fare i conti con la situazione epidemiologica, la situazione è preoccupante e ildi. Il nostro Paese è messo meglio di altri, basta guardare la Premier e la Bundes. Vedremo cosa accadrà, ma bisogna rispondere con misure di emergenza, non ci sono alternative. Un mese e mezzo fa non ci ...

Ecco leregole anti Covid Mascherine FFP2, nuovo decreto: ecco dove sono obbligatorie ... Decreto prorogheurgenti in materia di termini legislativi Il Consiglio dei ministri, su ...Il Dl "Festività " regola leanti - Covid che entreranno in vigore appena dopo Natale (il 27 - 28 dicembre ): riduzione Green Pass , estensione regole Super Green Pass (fino al 31 ...12 dello Statuto Provinciale e delle disposizioni della stessa Legge Delrio. Il Presidente Nociti resterà in carica, come facente funzioni, fino alle elezioni per l’elezione del nuovo Presidente della ...Xavier Jacobelli, direttore di Tuttosport, è intervenuto a Sky Sport per parlare delle nuove disposizioni del governo, relative allo sport. Ecco le sue parole: DICHIARAZIONI – «Stiamo rivedendo un ...