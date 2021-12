“Nuove chiusure”. Covid Italia, il governo ha deciso: le novità per discoteche, feste, bar e palestre (Di giovedì 23 dicembre 2021) Green pass valido 6 mesi, obbligo di mascherina all’aperto anche in zona bianca, mascherina Ffp2 obbligatoria al cinema, al teatro, allo stadio, sui mezzi pubblici. Sono le misure per arginare la diffusione della variante Omicron e dei contagi Covid secondo la bozza del decreto Natale, che è stato approvato dal Consiglio dei ministri. Tra le misure, il super green pass anche per poter consumare al bancone del bar, nonché per poter accedere a piscine, palestre, sale bingo, musei. Stop alle feste e ai concerti in piazza. La ‘sforbiciata’ dei tempi del green pass entra in vigore dal 1 febbraio. “Fino al 31 gennaio 2022, l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, anche nei luoghi all’aperto trova applicazione anche in zona bianca”, si legge nella bozza. Oltre all’obbligo di mascherina all’aperto, il ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 23 dicembre 2021) Green pass valido 6 mesi, obbligo di mascherina all’aperto anche in zona bianca, mascherina Ffp2 obbligatoria al cinema, al teatro, allo stadio, sui mezzi pubblici. Sono le misure per arginare la diffusione della variante Omicron e dei contagisecondo la bozza del decreto Natale, che è stato approvato dal Consiglio dei ministri. Tra le misure, il super green pass anche per poter consumare al bancone del bar, nonché per poter accedere a piscine,, sale bingo, musei. Stop allee ai concerti in piazza. La ‘sforbiciata’ dei tempi del green pass entra in vigore dal 1 febbraio. “Fino al 31 gennaio 2022, l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, anche nei luoghi all’aperto trova applicazione anche in zona bianca”, si legge nella bozza. Oltre all’obbligo di mascherina all’aperto, il ...

