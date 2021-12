Now You See Me 2: tutto quello che c’è da sapere sul film (Di giovedì 23 dicembre 2021) Now You See Me 2: trama, cast e streaming del film Stasera, giovedì 23 dicembre 2021, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Now You See Me 2, film del 2016 diretto da Jon M. Chu. La pellicola è il sequel di Now You See Me – I maghi del crimine del 2013. Nel cast Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo, Dave Franco, Woody Harrelson, Michael Caine e Morgan Freeman, già presenti nel primo film, a cui si aggiungono Daniel Radcliffe, Lizzy Caplan e Jay Chou. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Un anno dopo essere sfuggiti all’FBI e avere conquistato il favore del pubblico con i loro spettacoli di magia, i membri restanti dei Quattro Cavalieri attendono nuove istruzioni dall’Occhio, la società segreta di maghi da cui sono stati reclutati. Atlas, stanco di aspettare che Rhodes dia loro una nuova missione, cerca l’Occhio per ... Leggi su tpi (Di giovedì 23 dicembre 2021) Now You See Me 2: trama, cast e streaming delStasera, giovedì 23 dicembre 2021, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Now You See Me 2,del 2016 diretto da Jon M. Chu. La pellicola è il sequel di Now You See Me – I maghi del crimine del 2013. Nel cast Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo, Dave Franco, Woody Harrelson, Michael Caine e Morgan Freeman, già presenti nel primo, a cui si aggiungono Daniel Radcliffe, Lizzy Caplan e Jay Chou. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Un anno dopo essere sfuggiti all’FBI e avere conquistato il favore del pubblico con i loro spettacoli di magia, i membri restanti dei Quattro Cavalieri attendono nuove istruzioni dall’Occhio, la società segreta di maghi da cui sono stati reclutati. Atlas, stanco di aspettare che Rhodes dia loro una nuova missione, cerca l’Occhio per ...

