Novità sugli stadi: obbligo di mascherina Ffp2 per i tifosi (Di giovedì 23 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNel nuovo dpcm che sarà firmato nel tardo pomeriggio ci sono Novità anche per gli eventi sportivi sia all'aperto che al chiuso. I tifosi che frequenteranno gli stadi dovranno obbligatoriamente indossare la mascherina Ffp2, oltre a dover esibire all'ingresso il super green pass. La misura sarà adottata anche per teatri, cinema e palazzetti, oltre che per l'utilizzo di mezzi per il trasporto pubblico. Qui tutte le anticipazioni sulle nuove misure. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Ultime Notizie dalla rete : Novità sugli Nuove norme anti Covid: le decisioni del Governo sugli stadi Nuove norme anti - Covid: capienza stadi resta al 75% Tra le novità viene previsto l' obbligo di mascherina FFP2 anche all'aperto e in zona bianca per assistere alle partite di calcio e agli eventi ...

