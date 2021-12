Novena di Natale per accogliere Gesù Bambino nel nostro cuore | 8° giorno

(Di giovedì 23 dicembre 2021)sta per nascere. E noi siamo pronti ad accoglierlo? Pregarlo in questi nove giorni è un modo semplice ma efficace che ci mette in comunione con lui e ci permette con un piccolo impegno quotidiano di fargli spazio nei nostri cuori. La sua dolce presenza in noi è necessaria come l’aria e l’acqua per L'articolodipernel8°proviene da La Luce di Maria.

CiaoKarol : ? NOVENA DI PREPARAZIONE AL NATALE ? ?? ANDIAMO DA GESÙ CARICHI DI GIOIA ?? - egioiasia : ?? Nuovo Podcast! 'Novena di Natale con Nuovi Orizzonti Giorno 8' su @Spreaker - tresentieri : Novena di Natale con san Pio da Pietrelcina (ottavo giorno) - GesAU_it : ¦:-••|| Novena in preparazione al Santo Natale. Dal 16 al 24 dicembre - ComPasPaoloVI : Novena di Natale per i Ragazzi dal 16 al 23 DICEMBRE ore 17.00 #novena #natale #natale2021 #avvento #avvento2021…

Tutti i bambini sono invitati alla novena con i personaggi del presepe: prosegue da lunedì 20 a giovedì 23 dicembre ore 17.00, sia in Basilica sia in chiesa a Pescarenico. Il 24 dicembre in Piazza Pirandello alle ore 18 gli artisti "Uniti nella novena di Natale", e il 26 dicembre prenderà il via presso Pineta Padel di via Cavaleri Magazzeni dalle 9 il torneo amatoriale. E' arrivato Babbo Natale a Villaseta, evento benefico organizzato dai Volontari di Strada per regalare qualche momento di spensieratezza. Quarto ed ultimo appuntamento con la "Novena itinerante" della parrocchia Sant'Agostino guidata dal suo pastore, don Massimiliano Fasciano. Dopo le tre serate in piazza Cairoli, piazza Melone e via Ag