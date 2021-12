Norme Covid ignorate e lavoro nero | locali chiusi dai carabinieri | multati i dipendenti senza Green pass

(Di giovedì 23 dicembre 2021) PESARO - Duepubblici, per 3 e 5 giorni, per non aver rispettato leanti; tre sospesi perchè sorpresi conin: è questo il bilancio della campagna di ...

Advertising

AlbertoBagnai : La verità è che sono dei diversamente competenti, perché se veramente avessero saputo e avessero nascosto una simil… - ilfoglio_it : Ieri i contagi hanno superato quota 36mila. Oggi cabina di regia e Cdm, ma la maggioranza è ancora divisa sulle nor… - bonatozen : RT @AlbertoBagnai: La verità è che sono dei diversamente competenti, perché se veramente avessero saputo e avessero nascosto una simile inf… - Peonia249 : RT @AlbertoBagnai: La verità è che sono dei diversamente competenti, perché se veramente avessero saputo e avessero nascosto una simile inf… - MauriM6 : RT @AlbertoBagnai: La verità è che sono dei diversamente competenti, perché se veramente avessero saputo e avessero nascosto una simile inf… -

Ultime Notizie dalla rete : Norme Covid

IL GIORNO

PESARO - Due locali pubblici chiusi, per 3 e 5 giorni, per non aver rispettato leanti; tre sospesi perchè sorpresi con dipendenti in nero: è questo il bilancio della campagna di controlli dei carabinieri di Pesaro nel territorio della provincia. Multati e denunciati i ...Al Presepe Vivente di Specchia e agli appuntamenti collaterali si accederà esclusivamente nel rispetto delle vigentiAnti- 19.Ieri i contagi hanno superato quota 36mila. La maggioranza è ancora divisa sulle norme da introdurre. Green pass, mascherine e tamponi: ecco come potrebbero cambiare le regole ...Le norme ci sono, starà a noi tutti rispettarle ... Tutti vogliamo combattere il Covid, ma non si possono perdere alcune occasioni per fare cassa. Il commercio è in ginocchio.