“Non mi hanno presa”. Sanremo 2022, delusione (e polemica) della cantante. Lei fuori dal Festival (Di giovedì 23 dicembre 2021) Non è stata la prima e, probabilmente, nemmeno sarà l’ultima. Come ogni anno, forse questo di più, Amadeus oramai si aspetta l’arrivo di una lunga serie di proteste e critiche da parte degli esclusi dal Festival di Sanremo 2022. In tutto sono 320 ma, d’altra parte, i posti disponibili erano solo 22. Niente da fare per Giulia Ottonello. La cantante è rimasta fortemente delusa per quest’ennesimo rifiuto da parte di Amadeus e gli altri responsabili di questa scelta. Giulia Ottonello, memorabile vincitrice dell’oramai lontana seconda edizione del talent Amici di Maria De Filippi, aveva presentato ben due brani per questo Sanremo 2022. Il suo sfogo ha intristito tanti fan. Sanremo 2022, Giulia Ottonello esclusa dal Festival: ... Leggi su tuttivip (Di giovedì 23 dicembre 2021) Non è stata la prima e, probabilmente, nemmeno sarà l’ultima. Come ogni anno, forse questo di più, Amadeus oramai si aspetta l’arrivo di una lunga serie di proteste e critiche da parte degli esclusi daldi. In tutto sono 320 ma, d’altra parte, i posti disponibili erano solo 22. Niente da fare per Giulia Ottonello. Laè rimasta fortemente delusa per quest’ennesimo rifiuto da parte di Amadeus e gli altri responsabili di questa scelta. Giulia Ottonello, memorabile vincitrice dell’oramai lontana seconda edizione del talent Amici di Maria De Filippi, aveva presentato ben due brani per questo. Il suo sfogo ha intristito tanti fan., Giulia Ottonello esclusa dal: ...

Advertising

VittorioSgarbi : Adesso è tutto chiaro: i vaccinati che hanno fatto tre dosi devono fare il tampone come quelli che non ne hanno fat… - Mov5Stelle : Per noi qualsiasi politica economica e sociale deve guardare a quelli che hanno meno, che non hanno voce, a tutte l… - stanzaselvaggia : A Milano è molto complicato fare un tampone molecolare, se non spendendo un sacco di soldi. Farmacie sotto pression… - MaeyCat : @info_zampa @Davide19663174 @giuseppe1994na @FranceskoNew @Patriziapattys @Moonsha72460823 @PMO_W @RobiVil… - m_gallo18 : GFVIP Stanno facendo le pulizie perché lo schifo che abbiamo visto finora hanno fatto aggiungere altri concorrenti… -