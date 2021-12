Non bastano i 34 di Reddish: Orlando vince così ad Atlanta. Gli highlights (Di giovedì 23 dicembre 2021) Nella gara della notte Nba, gli Orlando Magic vincono per 104 - 98 in casa degli Atlanta Hawks. Guarda gli highlights del match Leggi su video.gazzetta (Di giovedì 23 dicembre 2021) Nella gara della notte Nba, gliMagic vincono per 104 - 98 in casa degliHawks. Guarda glidel match

Advertising

AndreaVallascas : Contro Omicron non bastano più le menzogne di Stato. Oltre i vaccini occorrono: prevenzione, tracciamento e cure do… - La7tv : #ottoemezzo Il prof. Andrea Crisanti è critico con le misure adottate dal #governo: 'Il #greenpass ha fallito, i va… - ladyonorato : Annuncio Pfizer venerdì 17 dicembre: 'per i bambini under 5, non bastano due dosi. Saranno sottoposti a tre inocula… - Vince08440165 : RT @AlexMarti76: Il male di vivere dei ragazzi manda in affanno il Meyer: 'In neuropsichiatria non ci bastano i letti” - Vince80564611 : RT @LaVeritaWeb: Mentre il governo assiste al fallimento della carta verde senza riuscire ad ammettere l’errore, gli italiani in coda per i… -