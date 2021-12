Niente feste di piazza e mascherina anche all'aperto. Le indicazioni della cabina di regia (Di giovedì 23 dicembre 2021) AGI - È in corso a palazzo Chigi la riunione della cabina di regia convocata dal presidente del Consiglio, Mario Draghi con i capi delegazione dei partiti di maggioranza. All'incontro partecipano anche il presidente del Consiglio superiore di sanità e coordinatore del Comitato tecnico scientifico, Franco Locatelli, e il presidente dell'Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro. Secondo quanto riferito, nel corso della riunione sono stati illustrati dai tecnici i dati di diffusione della variante Omicron che risulta essere al 28,2%. Le ipotesi sulle misure "Io credo che ancora una volta la maggioranza" di governo "saprà trovare una sintesi sulle misure. Oggettivamente una gran parte delle misure sono già state adottate nel Paese per prevenire scenari peggiori, ricordiamo il ... Leggi su agi (Di giovedì 23 dicembre 2021) AGI - È in corso a palazzo Chigi la riunionediconvocata dal presidente del Consiglio, Mario Draghi con i capi delegazione dei partiti di maggioranza. All'incontro partecipanoil presidente del Consiglio superiore di sanità e coordinatore del Comitato tecnico scientifico, Franco Locatelli, e il presidente dell'Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro. Secondo quanto riferito, nel corsoriunione sono stati illustrati dai tecnici i dati di diffusionevariante Omicron che risulta essere al 28,2%. Le ipotesi sulle misure "Io credo che ancora una volta la maggioranza" di governo "saprà trovare una sintesi sulle misure. Oggettivamente una gran parte delle misure sono già state adottate nel Paese per prevenire scenari peggiori, ricordiamo il ...

