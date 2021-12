Nell’ultimo mese tra i contagiati i vaccinati sono il doppio rispetto a chi ha rifiutato il vaccino, dice l’Istituto Superiore di Sanità (Di giovedì 23 dicembre 2021) Il paradosso del Green Pass: aumentano i vaccinati ma aumentano anche i contagi. Anche chi ha fatto due dosi continua ad infettarsi. Era il 22 luglio 2021 quando il Premier Mario Draghi dichiarava: “Il Green Pass è garanzia di trovarsi tra persone non contagiose”. A partire da quel momento divenne obbligatorio essere muniti di patentino L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di giovedì 23 dicembre 2021) Il paradosso del Green Pass: aumentano ima aumentano anche i contagi. Anche chi ha fatto due dosi continua ad infettarsi. Era il 22 luglio 2021 quando il Premier Mario Draghi dichiarava: “Il Green Pass è garanzia di trovarsi tra persone non contagiose”. A partire da quel momento divenne obbligatorio essere muniti di patentino L'articolo proviene da Leggilo.org.

