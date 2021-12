Nella cartolina di Natale Segni particolari | bellissima

Leggi su iodonna

(Di giovedì 23 dicembre 2021), felice e sorridente. Harry e Meghan hanno mostrato al mondo la prima immagine della figlia Lilibeth Diana, nata nel maggio scorso in occasione dellanatalizia di Archewell. La bambina fino a oggi non era mai apparsa da nessuna parte. Gli unici ad averla vista sono stati solo i reali inglesi via videochat. Un colpo a sorpresa dei Sussex, maestri nelle dichiarazioni e nelle improvvisazioni ad effetto. Leggi anche › La royal watcher Ilaria Grillini: «Harry e Meghan? L’Italia ama di più la regina Elisabetta» › Luigi Ippolito: «Harry e Meghan rischiano di finire in tribunale» ...