Nel Lazio mascherina all’aperto obbligatoria per un mese. Zingaretti: “Misura essenziale, teniamo alta la guardia e anticipiamo il virus” (Di giovedì 23 dicembre 2021) Dal 23 dicembre a Roma e nell’intero Lazio sarà obbligatorio indossare la mascherina anche all’aperto. Lo ha stabilito con un’ordinanza, il governatore Nicola Zingaretti, che ha definito la Misura “essenziale per la salvaguardia della salute” a ridosso delle festività di fine anno e del Capodanno, applicando di fatto al territorio regionale le regole della zona gialla. L’ordinanza, nello specifico, prevede che “a decorrere dalle ore 00:00 del 23 dicembre 2021 e fino alle 24:00 del 23 gennaio 2022 è disposto l’obbligo, su tutto il territorio regionale, di indossare la mascherina di protezione individuale nei luoghi all’aperto, durante l’intera giornata, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di Certificazione Verde ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 23 dicembre 2021) Dal 23 dicembre a Roma e nell’interosarà obbligatorio indossare laanche. Lo ha stabilito con un’ordinanza, il governatore Nicola, che ha definito laper la salvadella salute” a ridosso delle festività di fine anno e del Capodanno, applicando di fatto al territorio regionale le regole della zona gialla. L’ordinanza, nello specifico, prevede che “a decorrere dalle ore 00:00 del 23 dicembre 2021 e fino alle 24:00 del 23 gennaio 2022 è disposto l’obbligo, su tutto il territorio regionale, di indossare ladi protezione individuale nei luoghi, durante l’intera giornata, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di Certificazione Verde ...

