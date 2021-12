NBA | Bucks e Celtics ok | Denver ko contro Oklahoma

Leggi su sportface

(Di giovedì 23 dicembre 2021) I Milwaukeetornano al successo, superando 126-106 i Rockets nonostante l’assenza di Giannis Antetokounmpo. I campioni in carica si affidano ad Holiday e Middleton che piazzano rispettivamente 24 e 23 punti, seguiti dai 18 a testa di Cousins e Nwora. Un successo che vale doppio, in virtù del passo falso dei Cavaliers che cedono quindi la terza posizione ad est. Per Cleveland a Boston ci sono solo tre giocatori in doppia cifra ma le assenze sono pesanti: Garland regala 28 punti ma non bastano. Iinvece ne trovano 34 da Brown, 21 con 11 rimbalzi da Williams e 18 da Tatum. Risultato a sorpresa è quello dei Thunder che vincono in casai Nuggets 108-94. Sotto tono Nikola Jokic, autore di 13 punti, 7 rimbalzi e 3 assist. Per i padroni di casa decisiva la tripla doppia di Gilgeous-Alexander, che mette a referto 27 punti, ...