Nazionale di pallanuoto: common training Spagna-Italia, c’è Di Martire del CN Posillipo (Di giovedì 23 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoPosillipo (Na) – Il C.N. Posillipo comunica che Massimo Di Martire è stato convocato dal Commissario Tecnico della Nazionale Sandro Campagna in occasione del raduno collegiale della Nazionale Italiana di pallanuoto, per il common training Spagna–Italia in programma a Madrid dal 27 al 30 dicembre 2021. Per Di Martire, terzo nella classifica Marcatori di Serie A1, con 30 gol segnati in questo inizio di stagione, arriva un ulteriore riconoscimento per l’ottimo rendimento di questa prima parte di campionato. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 23 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) – Il C.N.comunica che Massimo Diè stato convocato dal Commissario Tecnico dellaSandro Campagna in occasione del raduno collegiale dellana di, per ilin programma a Madrid dal 27 al 30 dicembre 2021. Per Di, terzo nella classifica Marcatori di Serie A1, con 30 gol segnati in questo inizio di stagione, arriva un ulteriore riconoscimento per l’ottimo rendimento di questa prima parte di campionato. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

anteprima24 : ** #Nazionale di #Pallanuoto: common training #Spagna-#Italia, c'è Di Martire del CN Posillipo **… - ottopagine : Pallanuoto, a Santa Maria Capua Vetere il raduno della Nazionale Under 15 #Napoli - FrancoLaratta : Giovane, tenace, determinato. Dodò Ruggiero è stato convocato nella Nazionale italiana Under 19 di pallanuoto masch… - crotoneok : ? Il portiere crotonese Dodò Ruggiero convocato nella Nazionale Under 19 di Pallanuoto - asstampatoscana : Nuovo Post: Ast, Odg, Ussi: profondo cordoglio per la morte di Paolo Pepino, giornalista e atleta della -