Natale infernale, agnelli in viaggio dall'est Europa all'Italia (Di giovedì 23 dicembre 2021) Animal Equality, Animal Welfare Foundation ed Enpa hanno diffuso una nuova inchiesta che, attraverso il monitoraggio dei camion trasportatori di agnelli provenienti da Romania, Polonia e Ungheria, rivela le tragiche condizioni di viaggio e la sofferenza che animali di poche settimane di vita sono costretti a sopportare prima di finire al macello. Ogni anno sono oltre tre milioni gli ovini trasportati all interno dell Unione Europea. Di questi, più di due milioni vengono macellati all arrivo. L'Italia da sola ne importa circa il 40%. Nel 2019 la maggior parte erano provenienti da: Romania, Ungheria e Polonia, ma anche da altri Paesi come Francia, Bulgaria e Spagna. L 84% di questi animali muore prima di raggiungere i 6 mesi di età. In Italia, soltanto nel periodo delle feste natalizie, vengono macellati oltre 600.000 agnelli, la maggior ...

Natale infernale, agnelli in viaggio dall'est Europa all'Italia ... il team investigativo di Animal Equality, gli investigatori di AWF e le Guardie Zoofile di Enpa hanno potuto documentare il viaggio infernale che ogni giorno coinvolge milioni di animali a causa di ...

