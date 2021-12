Natale a Palazzo: ecco le tradizioni delle famiglie reali europee (Di giovedì 23 dicembre 2021) Chi offre i doni senza incartarli, chi mangia il dolce prima del salato, chi pesa gli ospiti prima e dopo le feste. Ogni casa reale europea, a Natale, ha le sue consuetudini. E alcune - prima della pandemia di Covid - si ripetevano più o meno identiche da tempo immemorabile Leggi su vanityfair (Di giovedì 23 dicembre 2021) Chi offre i doni senza incartarli, chi mangia il dolce prima del salato, chi pesa gli ospiti prima e dopo le feste. Ogni casa reale europea, a, ha le sue consuetudini. E alcune - prima della pandemia di Covid - si ripetevano più o meno identiche da tempo immemorabile

Advertising

Palazzo_Chigi : #Comunicazioni Draghi: Voglio incoraggiare chi non si è vaccinato a farlo e chi ha fatto le prime due dosi a fare l… - ciropellegrino : #Napoli, si sono fottuti l'albero di #Natale dall'androne del palazzo del Consiglio comunale. #Natale2021 - Luca15483895 : @Palazzo_Chigi Giustamente Draghi le nuove regole le deve pronunciare 1 ora prima di Natale. Che incompetenza. - ADM_assdemxmi : RT @MilanoFree: Per questo fine settimana consigliamo la tradizionale mostra di #Natale a Palazzo Marino di fare un salto in uno dei villag… - WineNewsIt : A #Natale, il #vino ci accomuna tutti: i #consigli, a WineNews, del #cerimoniere di #PalazzoChigi @AlessandroScor3.… -