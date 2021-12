Natale 2021 a Roma, cosa fare il 25 dicembre nella Capitale: tutti gli eventi in programma (Di giovedì 23 dicembre 2021) cosa fare a Natale a Roma? Se lo domandano in tanti, forse, ma in realtà le alternative non mancano perché la Capitale offre tante opportunità per grandi e piccini. D’altra parte, il giorno tanto atteso è quasi arrivato e sono tantissimi gli eventi in programma per questo periodo di feste a Roma, dove si respira un’aria ancora più magica tra luminarie e mercatini. Natale 2021 a Roma: tutti i villaggi natalizi E’ stato inaugurato poche settimane fa all’Auditorium Parco della Musica il Christmas World, il Villaggio di Natale 2021, lungo ben 25.000 metri quadrati. Con installazioni, mercatini, cinema, piste di pattinaggio e spettacoli per grandi e ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 23 dicembre 2021)? Se lo domandano in tanti, forse, ma in realtà le alternative non mancano perché laoffre tante opportunità per grandi e piccini. D’altra parte, il giorno tanto atteso è quasi arrivato e sono tantissimi gliinper questo periodo di feste a, dove si respira un’aria ancora più magica tra luminarie e mercatini.i villaggi natalizi E’ stato inaugurato poche settimane fa all’Auditorium Parco della Musica il Christmas World, il Villaggio di, lungo ben 25.000 metri quadrati. Con installazioni, mercatini, cinema, piste di pattinaggio e spettacoli per grandi e ...

Advertising

juventusfc : ? ???????? ? ???????????????????????? Il regalo di Natale che volevamo: chiudere con una vittoria il 2021! ?? #ForzaJuve - petergomezblog : Gli italiani a caccia dei tamponi, tra il Natale e i casi nelle scuole: l’incidenza tra gli under 20 è la più alta,… - enpaonlus : Hope, cane picchiato e maltrattato in Iran, oggi cerca in Italia un futuro migliore - Bianca34874951 : RT @Agenzia_Ansa: VIDEO | Favola di Natale, i colleghi donano le ferie per permettere di andare in pensione a un lavoratore malato. Donati… - udine20 : Le celebrazioni di Natale di mons. Andrea Bruno Mazzocato - -