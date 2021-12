Napoli, Politano suona la carica: «Non siamo finiti e lo dimostreremo!» (Di giovedì 23 dicembre 2021) Matteo Politano, attaccante del Napoli, ha suonato la carica dopo la sconfitta contro lo Spezia: le sue parole Matteo Politano, attaccante del Napoli, ha suonato la carica su Instagram dopo la sconfitta clamorosa in casa contro lo Spezia. Le sue parole. carica – «Perdere così fa male, visto che abbiamo provato a vincerla in tutti i modi. Ma non siamo finiti. E lo dimostreremo». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 23 dicembre 2021) Matteo, attaccante del, hato ladopo la sconfitta contro lo Spezia: le sue parole Matteo, attaccante del, hato lasu Instagram dopo la sconfitta clamorosa in casa contro lo Spezia. Le sue parole.– «Perdere così fa male, visto che abbiamo provato a vincerla in tutti i modi. Ma non. E lo dimostreremo». L'articolo proviene da Calcio News 24.

