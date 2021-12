Napoli, Insigne carica: “Ora rialziamoci subito” (Di giovedì 23 dicembre 2021) “Nessuno voleva perdere… nessuno vorrebbe mai perdere, soprattutto davanti al proprio pubblico. Ma succede…Bisogna rialzarsi subito e pensare gia’ alla prossima gara!!! Forza ragazzi ci rifaremo“. Parla da capitano Lorenzo Insigne che affida ai social il suo pensiero dopo la sconfitta del Napoli in casa contro lo Spezia per un autogol di Juan Jesus. L’attaccante è in isolamento dopo l’accertata positività al Covid. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 23 dicembre 2021) “Nessuno voleva perdere… nessuno vorrebbe mai perdere, soprattutto davanti al proprio pubblico. Ma succede…Bisogna rialzarsie pensare gia’ alla prossima gara!!! Forza ragazzi ci rifaremo“. Parla da capitano Lorenzoche affida ai social il suo pensiero dopo la sconfitta delin casa contro lo Spezia per un autogol di Juan Jesus. L’attaccante è in isolamento dopo l’accertata positività al Covid. SportFace.

