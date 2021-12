Napoli, Ghoulam: «A San Siro lasciate energie mentali» (Di giovedì 23 dicembre 2021) Il terzino del Napoli Ghoulam ha commentato la sconfitta contro lo Spezia Faouzi Ghoulam, terzino sinistro del Napoli, in mixed zone ha commentato la sconfitta casalinga contro lo Spezia. energie mentali – «Abbiamo lasciato un po’ di energia mentale a Milano e purtroppo l’abbiamo pagata oggi, anche se il mister ci aveva avvertito che questa partita sarebbe stata molto più dura. A volte non è sempre semplice, alla fine lo Spezia non ha fatto neanche un tiro in porta e abbiamo comunque perso. E’ già seconda-terza volta che succede, qualcosa c’è e dobbiamo risolverla presto perché sono punti molto importanti e sono quelli che ti permettono di arrivare l’obiettivo stabilito da tutti. Siamo dispiaciuti, dobbiamo solo chiedere scusa ai tifosi, volevamo fare un regalo dopo la vittoria di ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 23 dicembre 2021) Il terzino delha commentato la sconfitta contro lo Spezia Faouzi, terzino sinistro del, in mixed zone ha commentato la sconfitta casalinga contro lo Spezia.– «Abbiamo lasciato un po’ di energia mentale a Milano e purtroppo l’abbiamo pagata oggi, anche se il mister ci aveva avvertito che questa partita sarebbe stata molto più dura. A volte non è sempre semplice, alla fine lo Spezia non ha fatto neanche un tiro in porta e abbiamo comunque perso. E’ già seconda-terza volta che succede, qualcosa c’è e dobbiamo risolverla presto perché sono punti molto importanti e sono quelli che ti permettono di arrivare l’obiettivo stabilito da tutti. Siamo dispiaciuti, dobbiamo solo chiedere scusa ai tifosi, volevamo fare un regalo dopo la vittoria di ...

Advertising

SimoneCastaldi4 : RT @gabbores: IN TEORIA, il 6 Gennaio il #Napoli dovrebbe fare a meno di: - Koulibaly, Anguissa, Osimhen, Ounas, Ghoulam (Coppa d’Africa??)… - infoitsport : Il Napoli ha un problema di leadership, le parole di Ghoulam lo spiegano bene - ilNapolista - infoitsport : Ghoulam: 'Perdiamo queste partite da anni, è un problema di noi calciatori! Siamo il Napoli e dobbiamo dimostrare d… - TMaddalo : RT @DiegoDeLucaTwit: 'Non è un problema di quest'anno, è già successo. E' una cosa nostra, dei calciatori'. Ghoulam, per me, ha ragione. Q… - cn1926it : #Ghoulam: “Chiediamo scusa per la sconfitta. Obiettivo? Si sa qual è. ADL ci ha detto…” -