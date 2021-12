Napoli, fuorigrotta non fa più paura. I tifosi dello Spezia offendono la memoria di Maradona (Di giovedì 23 dicembre 2021) Napoli, cori dei tifosi dello Spezia contro Maradona. Lo stadio di fuorigrotta non fa più paura agli avversari. LO STADIO DI Napoli SI È SGONFIATO Fino a pochi anni fa Lo stadio San Paolo, oggi intitolato a Maradona era stato inserito nella top 5 degli stati più caldi del mondo. Secondo france football la casa del Napoli era lo stadio più “spaventoso”, calcisticamente parlando, d’Italia. Gente come Cristiano Ronaldo e Yaya Tourè hanno ammesso di aver avuto paura a giocare nel catino napoletano. Prima ancora le gambe erano tremate a gente del calibro di Platini, Gullit etc. Cristiano Ronaldo sui social scrisse: “Al San Paolo mi tremavano le gambe. Ogni volta che il Napoli attaccava, ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 23 dicembre 2021), cori deicontro. Lo stadio dinon fa piùagli avversari. LO STADIO DISI È SGONFIATO Fino a pochi anni fa Lo stadio San Paolo, oggi intitolato aera stato inserito nella top 5 degli stati più caldi del mondo. Secondo france football la casa delera lo stadio più “spaventoso”, calcisticamente parlando, d’Italia. Gente come Cristiano Ronaldo e Yaya Tourè hanno ammesso di aver avutoa giocare nel catino napoletano. Prima ancora le gambe erano tremate a gente del calibro di Platini, Gullit etc. Cristiano Ronaldo sui social scrisse: “Al San Paolo mi tremavano le gambe. Ogni volta che ilattaccava, ...

