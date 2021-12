Napoli criticato, Insigne difende la squadra: il messaggio (Di giovedì 23 dicembre 2021) I tifosi del Napoli sono rimasti assai delusi dalla sconfitta con lo Spezia, come anche presumibile. Non è una novità nemmeno vedere la sfilza di commenti di forte critica ai calciatori, purtoppo. Una serie lunghissima di post pubblicati già dopo il fischio finale della gara, arrivati sulle varie piattaforme social. Il capitano azzurro Lorenzo Insigne, positivo al Covid-19 e ovviamente isolato dal resto del gruppo-squadra, tramite un post sul suo profilo Instagram, da vero capitano, ci ha tenuto a difendere la propria squadra dagli attacchi ricevuti nelle ultime ore. Molto semplice e diretto il messaggio lanciato dall’attaccante azzurro, in riferimento ad alcuni messaggi di dubbia validità, come «questa partita volevate perderla»: “Nessuno voleva perdere. Nessuno vorrebbe mai ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 23 dicembre 2021) I tifosi delsono rimasti assai delusi dalla sconfitta con lo Spezia, come anche presumibile. Non è una novità nemmeno vedere la sfilza di commenti di forte critica ai calciatori, purtoppo. Una serie lunghissima di post pubblicati già dopo il fischio finale della gara, arrivati sulle varie piattaforme social. Il capitano azzurro Lorenzo, positivo al Covid-19 e ovviamente isolato dal resto del gruppo-, tramite un post sul suo profilo Instagram, da vero capitano, ci ha tenuto are la propriadagli attacchi ricevuti nelle ultime ore. Molto semplice e diretto illanciato dall’attaccante azzurro, in riferimento ad alcuni messaggi di dubbia validità, come «questa partita volevate perderla»: “Nessuno voleva perdere. Nessuno vorrebbe mai ...

