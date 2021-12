Museo delle storie, nuovi orari e aperture straordinarie nelle festività (Di giovedì 23 dicembre 2021) Fino al 9 gennaio aperti dalle 10 alle 18. Esperimenti nella sezione «Visioni Fenomenali». Cartoline e scatti in mostra. Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 23 dicembre 2021) Fino al 9 gennaio aperti dalle 10 alle 18. Esperimenti nella sezione «Visioni Fenomenali». Cartoline e scatti in mostra.

Advertising

UffiziGalleries : Come non parlare della #Primavera più bella del mondo a Geo&Geo?! In diretta su @RaiTre il direttore delle Gall… - RiccardoMocambo : @MediasetTgcom24 2024 ti troviamo in un museo delle cere - divianapedia : Un dipendente del museo noto' delle minuscole ossa che sporgevano dal guscio e si è chiesto se quell’uovo non potes… - Tractor220510 : @FFunesto @IMBili_ Spalletti sta avendo ogni sfiga possibile e quindi posso giustificarlo, ma Pioli a sentirlo nell… - jazzpardi73 : @N_i_c_o_la Ma è Renzi al museo delle cere??? -